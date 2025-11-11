SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Apex EA v6 Gold
Botond Ratonyi

Apex EA v6 Gold

Botond Ratonyi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
10.81 EUR
Worst Trade:
-18.02 EUR
Profitto lordo:
26.51 EUR (3 082 pips)
Perdita lorda:
-36.43 EUR (4 098 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (26.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.51 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
8.63%
Massimo carico di deposito:
47.55%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-1.10 EUR
Profitto medio:
6.63 EUR
Perdita media:
-7.29 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-18.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-18.11 EUR (4)
Crescita mensile:
-2.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.08 EUR
Massimale:
18.26 EUR (4.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.44% (18.12 EUR)
Per equità:
4.05% (16.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.81 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +26.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -18.11 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.21 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 03:20
Share of trading days is too low
2025.11.19 03:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 02:20
Share of trading days is too low
2025.11.19 02:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 05:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 05:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 04:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
