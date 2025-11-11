- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.00 USD (33 341 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (10.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
2.63
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
28.87%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.33 USD
Profitto medio:
3.33 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
22.54% (17.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|33K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +4.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.55 × 127
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.75 × 194
|
VantageInternational-Live 13
|669.00 × 1
