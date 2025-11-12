- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
15.13 USD (392 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (15.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.13 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.32%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.04 USD
Profitto medio:
5.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
7.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.97% (25.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|392
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +15.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 13
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
283 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
8%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
1
100%
3
100%
100%
n/a
5.04
USD
USD
12%
1:500