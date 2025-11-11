SegnaliSezioni
Diki Sahbana

Zunesha

Diki Sahbana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
5.21 USD
Worst Trade:
-5.78 USD
Profitto lordo:
22.91 USD (2 288 pips)
Perdita lorda:
-21.92 USD (55 255 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (12.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.15 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
14.00%
Massimo carico di deposito:
42.16%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
10 (66.67%)
Short Trade:
5 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-5.48 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.97 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.92 USD
Massimale:
11.09 USD (21.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.79% (11.05 USD)
Per equità:
8.40% (4.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.vcn 14
BTCUSD.vcn 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.vcn 6
BTCUSD.vcn -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.vcn 694
BTCUSD.vcn -54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.21 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.15 USD
Massima perdita consecutiva: -10.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.11 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 03:10
Share of trading days is too low
2025.11.11 03:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 02:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 02:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
