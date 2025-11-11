- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
3.68 USD
Worst Trade:
-31.78 USD
Profitto lordo:
11.63 USD (1 161 pips)
Perdita lorda:
-36.11 USD (3 649 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
31.59%
Massimo carico di deposito:
43.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.32
Profitto previsto:
-2.04 USD
Profitto medio:
1.94 USD
Perdita media:
-6.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.81 USD (4)
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.48 USD
Massimale:
33.81 USD (30.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.87% (33.75 USD)
Per equità:
30.98% (33.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.68 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.17 USD
Massima perdita consecutiva: -33.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8221
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
7 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Expert Advisor Ratio X Quantum AI: https://www.mql5.com/en/market/product/152907
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-24%
0
0
USD
USD
76
USD
USD
1
91%
12
50%
32%
0.32
-2.04
USD
USD
31%
1:200