Segnali / MetaTrader 5 / Ratio X Quantum AI Gold Signals
Mauricio Vellasquez

Ratio X Quantum AI Gold Signals

Mauricio Vellasquez
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
3.68 USD
Worst Trade:
-31.78 USD
Profitto lordo:
11.63 USD (1 161 pips)
Perdita lorda:
-36.11 USD (3 649 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
31.59%
Massimo carico di deposito:
43.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.32
Profitto previsto:
-2.04 USD
Profitto medio:
1.94 USD
Perdita media:
-6.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.81 USD (4)
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.48 USD
Massimale:
33.81 USD (30.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.87% (33.75 USD)
Per equità:
30.98% (33.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.68 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.17 USD
Massima perdita consecutiva: -33.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8221
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
Expert Advisor Ratio X Quantum AI: https://www.mql5.com/en/market/product/152907

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ratio X Quantum AI Gold Signals
30USD al mese
-24%
0
0
USD
76
USD
1
91%
12
50%
32%
0.32
-2.04
USD
31%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.