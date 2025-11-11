SegnaliSezioni
Ignasius Bayu Purnomo

Francesco77

Ignasius Bayu Purnomo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
14 (40.00%)
Loss Trade:
21 (60.00%)
Best Trade:
2.00 USD
Worst Trade:
-2.00 USD
Profitto lordo:
27.76 USD (2 775 pips)
Perdita lorda:
-42.00 USD (4 200 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
33.17%
Massimo carico di deposito:
2.49%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
17 (48.57%)
Short Trade:
18 (51.43%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-14.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.00 USD (7)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.00 USD
Massimale:
18.00 USD (18.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.00% (18.00 USD)
Per equità:
2.06% (1.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +6.00 USD
Massima perdita consecutiva: -14.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Scalping Signal
Non ci sono recensioni
2025.11.11 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 02:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 02:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
