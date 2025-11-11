- Crescita
Trade:
115
Profit Trade:
82 (71.30%)
Loss Trade:
33 (28.70%)
Best Trade:
135.00 USD
Worst Trade:
-140.50 USD
Profitto lordo:
3 224.60 USD (27 399 pips)
Perdita lorda:
-1 759.60 USD (16 000 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (928.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
928.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
20.83%
Massimo carico di deposito:
3.63%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
3.74
Long Trade:
33 (28.70%)
Short Trade:
82 (71.30%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
12.74 USD
Profitto medio:
39.32 USD
Perdita media:
-53.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-60.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.50 USD (2)
Crescita mensile:
108.70%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.72 USD
Massimale:
391.25 USD (42.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.03% (60.37 USD)
Per equità:
1.80% (111.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.00 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +928.00 USD
Massima perdita consecutiva: -60.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
|
Exness-Real28
|9.25 × 20
|
TradeMaxGlobal-Live3
|10.21 × 726
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
109%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
93%
115
71%
21%
1.83
12.74
USD
USD
12%
1:500