Ardian Fikri Rizki

Nama Project

Ardian Fikri Rizki
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 34%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
15 (44.11%)
Loss Trade:
19 (55.88%)
Best Trade:
62.99 USD
Worst Trade:
-40.20 USD
Profitto lordo:
432.55 USD (43 363 pips)
Perdita lorda:
-329.56 USD (63 357 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (161.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.95%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
31 (91.18%)
Short Trade:
3 (8.82%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
3.03 USD
Profitto medio:
28.84 USD
Perdita media:
-17.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-89.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.50 USD (4)
Crescita mensile:
34.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
164.61 USD
Massimale:
164.61 USD (54.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.87% (164.61 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
USDJPY 3
NQ100.R 3
GBPUSD 1
EURUSD 1
CHFJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 181
USDJPY -14
NQ100.R -80
GBPUSD 8
EURUSD -5
CHFJPY 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
USDJPY -2K
NQ100.R -40K
GBPUSD 780
EURUSD -450
CHFJPY 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.99 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +161.35 USD
Massima perdita consecutiva: -89.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AM-UK-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
296 più
Breakout Trading Strategy
Non ci sono recensioni
2025.11.11 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 00:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 00:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.