- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
15 (44.11%)
Loss Trade:
19 (55.88%)
Best Trade:
62.99 USD
Worst Trade:
-40.20 USD
Profitto lordo:
432.55 USD (43 363 pips)
Perdita lorda:
-329.56 USD (63 357 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (161.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.95%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
31 (91.18%)
Short Trade:
3 (8.82%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
3.03 USD
Profitto medio:
28.84 USD
Perdita media:
-17.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-89.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.50 USD (4)
Crescita mensile:
34.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
164.61 USD
Massimale:
164.61 USD (54.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.87% (164.61 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|3
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|181
|USDJPY
|-14
|NQ100.R
|-80
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-5
|CHFJPY
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|-2K
|NQ100.R
|-40K
|GBPUSD
|780
|EURUSD
|-450
|CHFJPY
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.99 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +161.35 USD
Massima perdita consecutiva: -89.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
296 più
Breakout Trading Strategy
