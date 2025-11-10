SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TraderGold7
Low Boon Bin

TraderGold7

Low Boon Bin
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 636%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
72 (90.00%)
Loss Trade:
8 (10.00%)
Best Trade:
88.94 USD
Worst Trade:
-108.18 USD
Profitto lordo:
788.45 USD (49 636 pips)
Perdita lorda:
-294.69 USD (15 543 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (164.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.44 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
72.65%
Massimo carico di deposito:
10.14%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
41 (51.25%)
Short Trade:
39 (48.75%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
6.17 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-36.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-183.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.50 USD (2)
Crescita mensile:
635.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
183.50 USD (25.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.19% (183.50 USD)
Per equità:
6.71% (18.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 71
USA100 7
USA30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 385
USA100 108
USA30 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 18K
USA100 16K
USA30 200
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.94 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +164.96 USD
Massima perdita consecutiva: -183.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hi Guys,Im Trader Gold Malaysia.

My Trading Skill Just Simple & Analysis with EMA.

Non ci sono recensioni
2025.11.11 00:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 21:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TraderGold7
35USD al mese
636%
0
0
USD
272
USD
2
0%
80
90%
73%
2.67
6.17
USD
64%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.