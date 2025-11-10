- Crescita
Trade:
80
Profit Trade:
72 (90.00%)
Loss Trade:
8 (10.00%)
Best Trade:
88.94 USD
Worst Trade:
-108.18 USD
Profitto lordo:
788.45 USD (49 636 pips)
Perdita lorda:
-294.69 USD (15 543 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (164.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.44 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
72.65%
Massimo carico di deposito:
10.14%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
41 (51.25%)
Short Trade:
39 (48.75%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
6.17 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-36.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-183.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.50 USD (2)
Crescita mensile:
635.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
183.50 USD (25.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.19% (183.50 USD)
Per equità:
6.71% (18.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|71
|USA100
|7
|USA30
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|385
|USA100
|108
|USA30
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|18K
|USA100
|16K
|USA30
|200
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.94 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +164.96 USD
Massima perdita consecutiva: -183.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Hi Guys,Im Trader Gold Malaysia.
My Trading Skill Just Simple & Analysis with EMA.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
636%
0
0
USD
USD
272
USD
USD
2
0%
80
90%
73%
2.67
6.17
USD
USD
64%
1:500