SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Flying Gold
Murat Horozoglu

Flying Gold

Murat Horozoglu
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 123%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
44 (81.48%)
Loss Trade:
10 (18.52%)
Best Trade:
46.81 USD
Worst Trade:
-68.78 USD
Profitto lordo:
336.76 USD (31 311 pips)
Perdita lorda:
-122.42 USD (11 922 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (75.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.13 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
96.63%
Massimo carico di deposito:
3.82%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
29 (53.70%)
Short Trade:
25 (46.30%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
3.97 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
-12.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.78 USD (1)
Crescita mensile:
123.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
68.78 USD (21.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.45% (68.78 USD)
Per equità:
4.99% (11.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 50
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 212
EURUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
EURUSD -165
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.81 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +75.56 USD
Massima perdita consecutiva: -9.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.88 × 585
Varchev-Real
1.33 × 3
EagleFX-Live
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.98 × 46
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FXGlobe-Real
8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Flying Gold 
Non ci sono recensioni
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 21:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 21:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 20:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 20:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 20:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Flying Gold
30USD al mese
123%
0
0
USD
214
USD
2
0%
54
81%
97%
2.75
3.97
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.