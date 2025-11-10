- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
44 (81.48%)
Loss Trade:
10 (18.52%)
Best Trade:
46.81 USD
Worst Trade:
-68.78 USD
Profitto lordo:
336.76 USD (31 311 pips)
Perdita lorda:
-122.42 USD (11 922 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (75.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.13 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
96.63%
Massimo carico di deposito:
3.82%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
29 (53.70%)
Short Trade:
25 (46.30%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
3.97 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
-12.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.78 USD (1)
Crescita mensile:
123.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
68.78 USD (21.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.45% (68.78 USD)
Per equità:
4.99% (11.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|EURUSD
|-165
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.81 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +75.56 USD
Massima perdita consecutiva: -9.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.88 × 585
|
Varchev-Real
|1.33 × 3
|
EagleFX-Live
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.98 × 46
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Flying Gold
