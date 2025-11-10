- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
29.68 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
35.28 USD (2 133 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (35.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.47
Attività di trading:
58.33%
Massimo carico di deposito:
0.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
17.64 USD
Profitto medio:
17.64 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.07% (10.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +35.28 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The Ostinato Trading Portfolio is a multi-strategy signal focused on the NASDAQ-100 , combining four independent algorithmic systems (more details on my website : https://ostinato-trading.com/) that trade different market conditions. Each strategy is fully automated and risk-managed, designed to complement the others and create a balanced portfolio with smoother equity growth and reduced drawdowns. By subscribing, you’ll follow a single, unified signal that reflects the combined
