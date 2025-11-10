SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GrowHigh Bot
NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA

GrowHigh Bot

NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
MEXGlobalFinancial-Real-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
32 (84.21%)
Loss Trade:
6 (15.79%)
Best Trade:
38.62 USD
Worst Trade:
-39.42 USD
Profitto lordo:
520.44 USD (26 007 pips)
Perdita lorda:
-110.10 USD (5 503 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (252.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.40 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
9.42
Long Trade:
35 (92.11%)
Short Trade:
3 (7.89%)
Fattore di profitto:
4.73
Profitto previsto:
10.80 USD
Profitto medio:
16.26 USD
Perdita media:
-18.35 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-43.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.58 USD (2)
Crescita mensile:
20.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.58 USD
Massimale:
43.58 USD (2.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD... 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD... 410
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD... 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.62 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +252.40 USD
Massima perdita consecutiva: -43.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXGlobalFinancial-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

GrowHigh Bot will make anywhere between 10 - 25% per month on safe mode with less DD.

Grow your account like a pro with GrowHigh Bot. No more sleep less nights, No more stress on watching charts 24/5.

The strategy behind the bot is very brilliant which adapts to any market condition. It has dynamic SL build in, so no more account blow up. 

No grid / No Martingale 

Note: Starting balance required at least 3k

Any questions? feel free to contact me.

Non ci sono recensioni
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati