Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
19.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
19.05 USD (193 pips)
Perdita lorda:
-0.35 USD
Vincite massime consecutive:
1 (19.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.05 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
22 secondi
Fattore di recupero:
53.43
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
54.43
Profitto previsto:
19.05 USD
Profitto medio:
19.05 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
0.35 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|5.82 × 49
|
VantageInternational-Live 13
|9.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.07 × 148
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|26.00 × 3
|
Exness-MT5Real38
|28.55 × 142
Non ci sono recensioni