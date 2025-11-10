- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
105 (71.42%)
Loss Trade:
42 (28.57%)
Best Trade:
42.25 USD
Worst Trade:
-23.00 USD
Profitto lordo:
566.43 USD (7 646 pips)
Perdita lorda:
-320.08 USD (4 671 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (85.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.50 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
150
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
80 (54.42%)
Short Trade:
67 (45.58%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
5.39 USD
Perdita media:
-7.62 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-117.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.50 USD (6)
Crescita mensile:
50.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
117.50 USD (16.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.19% (17.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|246
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.25 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +85.50 USD
Massima perdita consecutiva: -117.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.76 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
