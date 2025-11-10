SegnaliSezioni
Ivan Kravchenko

Golda

Ivan Kravchenko
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
89 (55.97%)
Loss Trade:
70 (44.03%)
Best Trade:
792.80 USD
Worst Trade:
-817.70 USD
Profitto lordo:
11 560.12 USD (111 216 pips)
Perdita lorda:
-9 963.70 USD (95 067 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (770.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 336.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
75 (47.17%)
Short Trade:
84 (52.83%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
10.04 USD
Profitto medio:
129.89 USD
Perdita media:
-142.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-103.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 385.26 USD (5)
Crescita mensile:
-82.46%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 129.66 USD
Massimale:
1 890.87 USD (97.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 56
EURUSD 21
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -917
EURUSD 119
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD -4.3K
EURUSD -3.1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +792.80 USD
Worst Trade: -818 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +770.58 USD
Massima perdita consecutiva: -103.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
ForexClub-MT5 Real Server
3.37 × 137
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
AMarkets-Real
3.72 × 4812
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Non ci sono recensioni
2025.11.10 18:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
