Trade:
159
Profit Trade:
89 (55.97%)
Loss Trade:
70 (44.03%)
Best Trade:
792.80 USD
Worst Trade:
-817.70 USD
Profitto lordo:
11 560.12 USD (111 216 pips)
Perdita lorda:
-9 963.70 USD (95 067 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (770.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 336.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
75 (47.17%)
Short Trade:
84 (52.83%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
10.04 USD
Profitto medio:
129.89 USD
Perdita media:
-142.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-103.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 385.26 USD (5)
Crescita mensile:
-82.46%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 129.66 USD
Massimale:
1 890.87 USD (97.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|56
|EURUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-917
|EURUSD
|119
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|-4.3K
|EURUSD
|-3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.37 × 137
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
AMarkets-Real
|3.72 × 4812
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
