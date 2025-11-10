- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
5.42 USD
Worst Trade:
-7.41 USD
Profitto lordo:
14.65 USD (1 489 pips)
Perdita lorda:
-7.73 USD (732 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (10.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
67.48%
Massimo carico di deposito:
4.18%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
4.88 USD
Perdita media:
-7.73 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.41 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.35 USD
Massimale:
7.49 USD (3.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.67% (7.49 USD)
Per equità:
3.38% (6.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|757
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.42 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.35 USD
Massima perdita consecutiva: -7.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
3%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
1
100%
4
75%
67%
1.89
1.73
USD
USD
4%
1:500