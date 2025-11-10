- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
243.56 USD
Worst Trade:
-34.18 USD
Profitto lordo:
402.22 USD (16 822 pips)
Perdita lorda:
-79.60 USD (3 329 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (317.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
317.36 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.40%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
4.86
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
5.05
Profitto previsto:
24.82 USD
Profitto medio:
44.69 USD
Perdita media:
-19.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-60.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.14 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.38 USD (11.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.63% (66.38 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
XAUUSD
13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
XAUUSD
323
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
XAUUSD
13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +243.56 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +317.36 USD
Massima perdita consecutiva: -60.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Consistent profitable trades.
Non ci sono recensioni
