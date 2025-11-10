- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
9 (45.00%)
Loss Trade:
11 (55.00%)
Best Trade:
72.16 USD
Worst Trade:
-10.63 USD
Profitto lordo:
301.40 USD (3 536 pips)
Perdita lorda:
-121.85 USD (11 492 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (292.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
292.08 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
6.40%
Massimo carico di deposito:
20.56%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
16 (80.00%)
Short Trade:
4 (20.00%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
8.98 USD
Profitto medio:
33.49 USD
Perdita media:
-11.08 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-104.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.90 USD (10)
Crescita mensile:
17.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.00 USD
Massimale:
106.05 USD (8.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.17% (105.20 USD)
Per equità:
2.63% (26.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|16
|USDCHF.n
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.n
|-84
|USDCHF.n
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.n
|-8.4K
|USDCHF.n
|402
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.16 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +292.08 USD
Massima perdita consecutiva: -104.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is an ECN account signal source. Server: ECMarkets-MT5-Live01
It will generate substantial profits through compounding reinvestment.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
20
45%
6%
2.47
8.98
USD
USD
8%
1:500