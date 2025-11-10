- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
19 (57.57%)
Loss Trade:
14 (42.42%)
Best Trade:
15.43 USD
Worst Trade:
-16.97 USD
Profitto lordo:
97.73 USD (9 405 pips)
Perdita lorda:
-42.83 USD (2 097 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (70.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
8.37%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
29 (87.88%)
Short Trade:
4 (12.12%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
5.14 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.76 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.38 USD
Massimale:
34.49 USD (13.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.53% (33.44 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.43 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +70.61 USD
Massima perdita consecutiva: -7.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
