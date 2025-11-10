SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Black Eagle
Khor Yeaw Khoing

Black Eagle

Khor Yeaw Khoing
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
VTMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
12.39 USD
Worst Trade:
-35.72 USD
Profitto lordo:
22.37 USD (1 847 pips)
Perdita lorda:
-43.26 USD (2 538 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (16.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-2.09 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-10.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-35.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.72 USD (1)
Crescita mensile:
-2.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.13 USD
Massimale:
37.85 USD (4.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.33% (37.85 USD)
Per equità:
8.29% (69.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 8
EURJPY-STD 1
CHFJPY-STD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD -37
EURJPY-STD 4
CHFJPY-STD 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD -2K
EURJPY-STD 305
CHFJPY-STD 955
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.39 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.35 USD
Massima perdita consecutiva: -35.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.11 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Share of trading days is too low
2025.11.11 12:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Black Eagle
35USD al mese
-2%
0
0
USD
836
USD
1
0%
10
60%
100%
0.51
-2.09
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.