Zi Hao Mao

Iven BreakOut EA

Zi Hao Mao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
Exness-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
37 (78.72%)
Loss Trade:
10 (21.28%)
Best Trade:
317.28 USD
Worst Trade:
-160.00 USD
Profitto lordo:
1 073.50 USD (104 825 pips)
Perdita lorda:
-295.81 USD (34 581 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (507.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
507.54 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
67.56%
Massimo carico di deposito:
8.12%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
4.86
Long Trade:
18 (38.30%)
Short Trade:
29 (61.70%)
Fattore di profitto:
3.63
Profitto previsto:
16.55 USD
Profitto medio:
29.01 USD
Perdita media:
-29.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.00 USD (1)
Crescita mensile:
42.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.18 USD
Massimale:
160.00 USD (5.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.83% (160.00 USD)
Per equità:
1.15% (24.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 8
USTEC 8
US500 7
ETHUSD 5
BTCUSD 5
EURUSD 4
GBPUSD 3
AUDUSD 3
NZDUSD 2
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 0
USTEC -33
US500 -1
ETHUSD 65
BTCUSD 577
EURUSD -34
GBPUSD 74
AUDUSD 105
NZDUSD 2
XAUUSD 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 3
USTEC -6.6K
US500 -816
ETHUSD 3.2K
BTCUSD 72K
EURUSD -335
GBPUSD 244
AUDUSD 130
NZDUSD 23
XAUUSD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +317.28 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +507.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.00 × 1
TradenextCapital-Live_Asia
0.00 × 2
IronFX-Real11
0.00 × 1
ForexTrend-Trade7
0.00 × 40
Tradeview-Live
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 7
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
DenizFX-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 12
ICMarkets-Live2
0.00 × 32
ICMarkets-Live06
0.00 × 37
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 9
FidelisCapitalMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live
0.01 × 146
ICMarkets-Live10
0.02 × 61
Pepperstone-Edge02
0.06 × 88
Armada-Live
0.07 × 394
Exness-Real3
0.09 × 103
Pepperstone-Demo01
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live23
0.13 × 39
154 più
This is an extremely effective breakthrough strategy, highly reliable, having undergone 3 years of testing on a simulated trading account with substantial profits. It features fully automated trading with no manual intervention required.
Non ci sono recensioni
2025.11.10 15:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.