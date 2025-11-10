- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
37 (78.72%)
Loss Trade:
10 (21.28%)
Best Trade:
317.28 USD
Worst Trade:
-160.00 USD
Profitto lordo:
1 073.50 USD (104 825 pips)
Perdita lorda:
-295.81 USD (34 581 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (507.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
507.54 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
67.56%
Massimo carico di deposito:
8.12%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
4.86
Long Trade:
18 (38.30%)
Short Trade:
29 (61.70%)
Fattore di profitto:
3.63
Profitto previsto:
16.55 USD
Profitto medio:
29.01 USD
Perdita media:
-29.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.00 USD (1)
Crescita mensile:
42.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.18 USD
Massimale:
160.00 USD (5.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.83% (160.00 USD)
Per equità:
1.15% (24.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|8
|USTEC
|8
|US500
|7
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|0
|USTEC
|-33
|US500
|-1
|ETHUSD
|65
|BTCUSD
|577
|EURUSD
|-34
|GBPUSD
|74
|AUDUSD
|105
|NZDUSD
|2
|XAUUSD
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|3
|USTEC
|-6.6K
|US500
|-816
|ETHUSD
|3.2K
|BTCUSD
|72K
|EURUSD
|-335
|GBPUSD
|244
|AUDUSD
|130
|NZDUSD
|23
|XAUUSD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +317.28 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +507.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradenextCapital-Live_Asia
|0.00 × 2
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 40
|
Tradeview-Live
|0.00 × 7
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 7
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
DenizFX-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 32
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 37
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.00 × 9
|
FidelisCapitalMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live
|0.01 × 146
|
ICMarkets-Live10
|0.02 × 61
|
Pepperstone-Edge02
|0.06 × 88
|
Armada-Live
|0.07 × 394
|
Exness-Real3
|0.09 × 103
|
Pepperstone-Demo01
|0.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live23
|0.13 × 39
This is an extremely effective breakthrough strategy, highly reliable, having undergone 3 years of testing on a simulated trading account with substantial profits. It features fully automated trading with no manual intervention required.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
43%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
100%
47
78%
68%
3.62
16.55
USD
USD
8%
1:500