- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
234
Profit Trade:
117 (50.00%)
Loss Trade:
117 (50.00%)
Best Trade:
138.00 USD
Worst Trade:
-165.00 USD
Profitto lordo:
1 439.87 USD (61 361 pips)
Perdita lorda:
-2 418.86 USD (60 250 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (223.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.40 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
222 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
123 (52.56%)
Short Trade:
111 (47.44%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-4.18 USD
Profitto medio:
12.31 USD
Perdita media:
-20.67 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-332.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-632.80 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 122.69 USD
Massimale:
1 488.35 USD (26.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|227
|XTIUSD.mt
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.mt
|-935
|XTIUSD.mt
|-44
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.mt
|5.5K
|XTIUSD.mt
|-4.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.00 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +223.82 USD
Massima perdita consecutiva: -332.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MingTakInternational-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
