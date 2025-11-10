SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dreamhouse
Dimitar Marinov

Dreamhouse

Dimitar Marinov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.47 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
22.66 USD (613 pips)
Perdita lorda:
-0.82 USD
Vincite massime consecutive:
3 (22.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
66.18
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
27.63
Profitto previsto:
7.55 USD
Profitto medio:
7.55 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.33 USD (0.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 613
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +22.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
The road to our dreamhouse
Non ci sono recensioni
2025.11.10 14:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 14:34
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
