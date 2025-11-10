SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD 24K
Muhammad Umer

XAUUSD 24K

Muhammad Umer
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
21 (67.74%)
Loss Trade:
10 (32.26%)
Best Trade:
5.41 USD
Worst Trade:
-3.52 USD
Profitto lordo:
31.22 USD (3 111 pips)
Perdita lorda:
-11.18 USD (1 112 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
174.52%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
28 (90.32%)
Short Trade:
3 (9.68%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-1.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.52 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.36 USD (3.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.06% (4.36 USD)
Per equità:
80.48% (116.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 30
BRENTCash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 20
BRENTCash 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 2K
BRENTCash -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.41 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 14:34
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 13:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 12:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 12:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.10 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 12:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.