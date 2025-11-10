- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
955
Profit Trade:
440 (46.07%)
Loss Trade:
515 (53.93%)
Best Trade:
36.48 USD
Worst Trade:
-26.95 USD
Profitto lordo:
1 319.21 USD (94 892 pips)
Perdita lorda:
-1 256.92 USD (83 532 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
63.29%
Massimo carico di deposito:
10.86%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
548 (57.38%)
Short Trade:
407 (42.62%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
3.00 USD
Perdita media:
-2.44 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-63.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.45 USD (7)
Crescita mensile:
44.71%
Previsione annuale:
542.53%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.55 USD
Massimale:
173.48 USD (58.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.55% (129.87 USD)
Per equità:
14.07% (41.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|479
|GBPUSD
|162
|EURUSD
|107
|USDJPY
|99
|XAGUSD
|28
|GBPJPY
|26
|USDCHF
|17
|CHFJPY
|16
|CADCHF
|7
|WTI
|5
|GBPCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|XAUEUR
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|269
|GBPUSD
|-21
|EURUSD
|-61
|USDJPY
|-103
|XAGUSD
|-6
|GBPJPY
|-15
|USDCHF
|-4
|CHFJPY
|4
|CADCHF
|-1
|WTI
|-4
|GBPCAD
|0
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|NZDUSD
|2
|CADJPY
|0
|XAUEUR
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURUSD
|-927
|USDJPY
|-9.8K
|XAGUSD
|40
|GBPJPY
|-1.5K
|USDCHF
|-123
|CHFJPY
|337
|CADCHF
|-24
|WTI
|-34
|GBPCAD
|95
|USDCAD
|-1
|AUDNZD
|-22
|NZDUSD
|77
|CADJPY
|-2
|XAUEUR
|155
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.48 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +15.33 USD
Massima perdita consecutiva: -63.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.58 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.62 × 334
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
FXCL-Main2
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.82 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 46
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
AMarkets-Real
|1.18 × 104
|
ICMarkets-Live04
|1.24 × 29
Semi-automatic trading in gold, and fully automatic trading in euros.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-30%
0
0
USD
USD
293
USD
USD
55
6%
955
46%
63%
1.04
0.07
USD
USD
85%
1:300