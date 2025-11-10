SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PulsePro
Serhii Homelko

PulsePro

Serhii Homelko
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -30%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
955
Profit Trade:
440 (46.07%)
Loss Trade:
515 (53.93%)
Best Trade:
36.48 USD
Worst Trade:
-26.95 USD
Profitto lordo:
1 319.21 USD (94 892 pips)
Perdita lorda:
-1 256.92 USD (83 532 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
63.29%
Massimo carico di deposito:
10.86%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
548 (57.38%)
Short Trade:
407 (42.62%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
3.00 USD
Perdita media:
-2.44 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-63.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.45 USD (7)
Crescita mensile:
44.71%
Previsione annuale:
542.53%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.55 USD
Massimale:
173.48 USD (58.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.55% (129.87 USD)
Per equità:
14.07% (41.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 479
GBPUSD 162
EURUSD 107
USDJPY 99
XAGUSD 28
GBPJPY 26
USDCHF 17
CHFJPY 16
CADCHF 7
WTI 5
GBPCAD 3
USDCAD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
XAUEUR 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 269
GBPUSD -21
EURUSD -61
USDJPY -103
XAGUSD -6
GBPJPY -15
USDCHF -4
CHFJPY 4
CADCHF -1
WTI -4
GBPCAD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
NZDUSD 2
CADJPY 0
XAUEUR 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -927
USDJPY -9.8K
XAGUSD 40
GBPJPY -1.5K
USDCHF -123
CHFJPY 337
CADCHF -24
WTI -34
GBPCAD 95
USDCAD -1
AUDNZD -22
NZDUSD 77
CADJPY -2
XAUEUR 155
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.48 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +15.33 USD
Massima perdita consecutiva: -63.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.58 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.62 × 334
Tickmill-Live
0.67 × 3
FXCL-Main2
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.82 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 46
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.18 × 104
ICMarkets-Live04
1.24 × 29
53 più
Semi-automatic trading in gold, and fully automatic trading in euros.
Non ci sono recensioni
2025.11.10 12:19
A large drawdown may occur on the account again
