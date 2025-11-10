- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
8 (38.09%)
Loss Trade:
13 (61.90%)
Best Trade:
26.30 USD
Worst Trade:
-79.24 USD
Profitto lordo:
89.48 USD (447 406 pips)
Perdita lorda:
-248.37 USD (274 091 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (82.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.42 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
35.77%
Massimo carico di deposito:
182.76%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
12 (57.14%)
Short Trade:
9 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-7.57 USD
Profitto medio:
11.19 USD
Perdita media:
-19.11 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-237.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.79 USD (12)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
158.89 USD
Massimale:
241.31 USD (90.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.58% (241.31 USD)
Per equità:
34.70% (55.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-159
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|173K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.30 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +82.42 USD
Massima perdita consecutiva: -237.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-86%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
100%
21
38%
36%
0.36
-7.57
USD
USD
91%
1:200