- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
9 (40.90%)
Loss Trade:
13 (59.09%)
Best Trade:
13.09 USD
Worst Trade:
-35.45 USD
Profitto lordo:
46.51 USD (465 044 pips)
Perdita lorda:
-121.08 USD (279 091 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (42.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.93 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
35.86%
Massimo carico di deposito:
167.13%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
13 (59.09%)
Short Trade:
9 (40.91%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-3.39 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-9.31 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-115.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.78 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.57 USD
Massimale:
117.50 USD (88.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.39% (117.50 USD)
Per equità:
32.39% (24.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|186K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-83%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
0%
22
40%
36%
0.38
-3.39
USD
USD
88%
1:200