Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
3.74 USD
Worst Trade:
-1.84 USD
Profitto lordo:
6.28 USD (3 135 pips)
Perdita lorda:
-2.95 USD (1 472 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.74 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
19.53%
Massimo carico di deposito:
31.67%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-1.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.84 USD (1)
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.11 USD
Massimale:
1.84 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (1.84 USD)
Per equità:
3.64% (14.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +3.74 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.74 USD
Massima perdita consecutiva: -1.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
