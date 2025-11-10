- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
1.86 USD
Worst Trade:
-1.03 USD
Profitto lordo:
2.66 USD (2 658 pips)
Perdita lorda:
-1.59 USD (1 581 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.86 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
19.28%
Massimo carico di deposito:
31.76%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.33 USD
Perdita media:
-0.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.03 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.79 USD
Massimale:
1.03 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (1.03 USD)
Per equità:
3.65% (7.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.86 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
201
USD
USD
1
0%
4
50%
19%
1.67
0.27
USD
USD
4%
1:200