Huynh Thien Vuong

Smart Trend Gold S1

Huynh Thien Vuong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
1.86 USD
Worst Trade:
-1.03 USD
Profitto lordo:
2.66 USD (2 658 pips)
Perdita lorda:
-1.59 USD (1 581 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.86 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
19.28%
Massimo carico di deposito:
31.76%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.33 USD
Perdita media:
-0.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.03 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.79 USD
Massimale:
1.03 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.51% (1.03 USD)
Per equità:
3.65% (7.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.86 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
2025.11.10 12:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 12:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 11:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
