Trade:
72
Profit Trade:
57 (79.16%)
Loss Trade:
15 (20.83%)
Best Trade:
176.79 USD
Worst Trade:
-34.74 USD
Profitto lordo:
874.50 USD (115 673 pips)
Perdita lorda:
-131.83 USD (23 738 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (234.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.81 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
19.78%
Massimo carico di deposito:
125.96%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
11.07
Long Trade:
49 (68.06%)
Short Trade:
23 (31.94%)
Fattore di profitto:
6.63
Profitto previsto:
10.31 USD
Profitto medio:
15.34 USD
Perdita media:
-8.79 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.07 USD (8)
Crescita mensile:
80.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
67.07 USD (4.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.38% (67.07 USD)
Per equità:
3.02% (32.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|725
|BTCUSD
|18
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|BTCUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +176.79 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +234.81 USD
Massima perdita consecutiva: -67.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Non ci sono recensioni
30USD al mese
81%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
72
79%
20%
6.63
10.31
USD
USD
6%
1:200