Farid Yandouz

Excellus

Farid Yandouz
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -1%
Pepperstone-Edge01
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
0.16 USD
Worst Trade:
-0.14 USD
Profitto lordo:
0.36 USD (35 pips)
Perdita lorda:
-0.56 USD (54 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
4.49%
Massimo carico di deposito:
12.54%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
0.12 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.35 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
0.35 USD (1.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.75% (0.35 USD)
Per equità:
0.45% (0.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US2000 5
US500 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US2000 0
US500 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US2000 -34
US500 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.16 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.10 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 11:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 11:19
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.10 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
