Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Glister Gold

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 23%
Exness-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
44 (97.77%)
Loss Trade:
1 (2.22%)
Best Trade:
40.20 USD
Worst Trade:
-0.01 USD
Profitto lordo:
172.46 USD (81 366 pips)
Perdita lorda:
-0.01 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (159.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.47 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.00%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17245.00
Long Trade:
38 (84.44%)
Short Trade:
7 (15.56%)
Fattore di profitto:
17246.00
Profitto previsto:
3.83 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
-0.01 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.01 USD (1)
Crescita mensile:
21.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.01 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.01 USD)
Per equità:
4.44% (40.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 19
XAUUSDm 14
GBPJPYm 6
GBPUSDm 2
AUDUSDm 2
EURJPYm 1
AUDCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 28
XAUUSDm 83
GBPJPYm 12
GBPUSDm 3
AUDUSDm 42
EURJPYm 1
AUDCHFm 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 2.3K
XAUUSDm 76K
GBPJPYm 1.8K
GBPUSDm 307
AUDUSDm 986
EURJPYm 100
AUDCHFm 124
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.20 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +159.47 USD
Massima perdita consecutiva: -0.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Gold Trading
Non ci sono recensioni
2025.11.10 12:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 4.69% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Glister Gold
30USD al mese
23%
0
0
USD
930
USD
6
100%
45
97%
100%
17245.99
3.83
USD
4%
1:100
