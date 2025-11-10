- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
15.41 EUR
Worst Trade:
-0.03 EUR
Profitto lordo:
48.63 EUR (1 742 pips)
Perdita lorda:
-1.01 EUR
Vincite massime consecutive:
4 (29.53 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
29.53 EUR (4)
Indice di Sharpe:
1.38
Attività di trading:
48.06%
Massimo carico di deposito:
65.72%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
148.81
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
48.15
Profitto previsto:
5.29 EUR
Profitto medio:
6.08 EUR
Perdita media:
-1.01 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.03 EUR (1)
Crescita mensile:
9.52%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 EUR
Massimale:
0.32 EUR (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (0.32 EUR)
Per equità:
1.22% (6.10 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.41 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.53 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.03 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
RoboForex-ECN
|0.51 × 262
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.00 × 24
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 189
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.13 × 63
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
Coinexx-Live
|2.45 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
