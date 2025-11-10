- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
8.48 USD
Worst Trade:
-2.25 USD
Profitto lordo:
30.42 USD (30 408 pips)
Perdita lorda:
-8.11 USD (8 106 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
3.15%
Massimo carico di deposito:
35.01%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
5.14
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.75
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
4.35 USD
Perdita media:
-2.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.34 USD (2)
Crescita mensile:
49.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.34 USD (6.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.94% (4.34 USD)
Per equità:
15.53% (8.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.48 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.49 USD
Massima perdita consecutiva: -4.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
49%
0
0
USD
USD
59
USD
USD
1
100%
11
63%
3%
3.75
2.03
USD
USD
16%
1:500