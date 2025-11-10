- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
75 (83.33%)
Loss Trade:
15 (16.67%)
Best Trade:
269.33 USD
Worst Trade:
-76.30 USD
Profitto lordo:
2 205.97 USD (20 707 pips)
Perdita lorda:
-442.62 USD (19 668 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (1 073.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 073.16 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.20
Long Trade:
67 (74.44%)
Short Trade:
23 (25.56%)
Fattore di profitto:
4.98
Profitto previsto:
19.59 USD
Profitto medio:
29.41 USD
Perdita media:
-29.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-245.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.04 USD (6)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
245.04 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.03% (245.04 USD)
Per equità:
0.60% (4 922.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|EURUSD
|6
|AUDCAD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSD
|326
|AUDCAD
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|274
|EURUSD
|565
|AUDCAD
|200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +269.33 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 073.16 USD
Massima perdita consecutiva: -245.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
287 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
814K
USD
USD
1
100%
90
83%
100%
4.98
19.59
USD
USD
1%
1:500