SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

OnlyUJ
Crescita
219%
Abbonati
11
Settimane
70
Trade
431
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.30
DD massimo
17%
NoPain MT5
Crescita
1 613%
Abbonati
74
Settimane
212
Trade
5514
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 525%
Abbonati
111
Settimane
49
Trade
1572
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.81
DD massimo
33%
Deux ex machina
Crescita
5 168%
Abbonati
4
Settimane
236
Trade
1447
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
Gold Reaper New V2 2
Crescita
124%
Abbonati
12
Settimane
55
Trade
537
Vincita
71%
Fattore di profitto
2.14
DD massimo
17%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
132%
Abbonati
14
Settimane
57
Trade
187
Vincita
83%
Fattore di profitto
1.36
DD massimo
22%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 814%
Abbonati
41
Settimane
155
Trade
598
Vincita
79%
Fattore di profitto
4.37
DD massimo
27%
Daily Gold Sniper
Crescita
583%
Abbonati
17
Settimane
43
Trade
137
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.11
DD massimo
34%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
501%
Abbonati
19
Settimane
126
Trade
1196
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.60
DD massimo
26%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
510%
Abbonati
14
Settimane
82
Trade
587
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.29
DD massimo
34%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2295 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.