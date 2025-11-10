SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Stabil
Stanislaw Bilka

Stabil

Stanislaw Bilka
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
FlexyMarkets-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-2.82 USD
Profitto lordo:
10.04 USD (501 pips)
Perdita lorda:
-2.82 USD (140 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
91.54%
Massimo carico di deposito:
18.28%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
2.56
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.56
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
3.35 USD
Perdita media:
-2.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.82 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.82 USD
Massimale:
2.82 USD (1.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.86% (2.82 USD)
Per equità:
12.15% (18.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 361
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.04 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.04 USD
Massima perdita consecutiva: -2.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FlexyMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.10 10:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stabil
30USD al mese
5%
0
0
USD
157
USD
1
100%
4
75%
92%
3.56
1.81
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.