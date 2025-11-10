- Crescita
Trade:
430
Profit Trade:
325 (75.58%)
Loss Trade:
105 (24.42%)
Best Trade:
61.25 USD
Worst Trade:
-95.93 USD
Profitto lordo:
2 430.03 USD (793 122 pips)
Perdita lorda:
-1 821.23 USD (592 548 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (136.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.65 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
3.44%
Massimo carico di deposito:
4.28%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
174
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
213 (49.53%)
Short Trade:
217 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
7.48 USD
Perdita media:
-17.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-117.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.09 USD (7)
Crescita mensile:
112.95%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.91 USD
Massimale:
305.01 USD (43.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.94% (283.25 USD)
Per equità:
0.61% (5.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|567
|BTCUSD
|43
|EURUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|147K
|BTCUSD
|54K
|EURUSD
|-68
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
128%
0
0
USD
USD
963
USD
USD
6
36%
430
75%
3%
1.33
1.42
USD
USD
26%
1:200