Dai Thanh Le

Host Trader 3

Dai Thanh Le
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 128%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
430
Profit Trade:
325 (75.58%)
Loss Trade:
105 (24.42%)
Best Trade:
61.25 USD
Worst Trade:
-95.93 USD
Profitto lordo:
2 430.03 USD (793 122 pips)
Perdita lorda:
-1 821.23 USD (592 548 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (136.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.65 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
3.44%
Massimo carico di deposito:
4.28%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
174
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
213 (49.53%)
Short Trade:
217 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
7.48 USD
Perdita media:
-17.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-117.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.09 USD (7)
Crescita mensile:
112.95%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.91 USD
Massimale:
305.01 USD (43.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.94% (283.25 USD)
Per equità:
0.61% (5.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 394
BTCUSD 28
EURUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 567
BTCUSD 43
EURUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 147K
BTCUSD 54K
EURUSD -68
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.25 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +136.65 USD
Massima perdita consecutiva: -117.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Non ci sono recensioni
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.