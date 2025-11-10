- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
776
Profit Trade:
554 (71.39%)
Loss Trade:
222 (28.61%)
Best Trade:
105.33 USD
Worst Trade:
-138.56 USD
Profitto lordo:
5 481.50 USD (1 361 775 pips)
Perdita lorda:
-4 099.46 USD (1 116 253 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (148.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.78 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
343 (44.20%)
Short Trade:
433 (55.80%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
9.89 USD
Perdita media:
-18.47 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-102.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.35 USD (5)
Crescita mensile:
976.86%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
240.35 USD (36.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.19% (240.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|728
|BTCUSD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|124
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|169K
|BTCUSD
|76K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
