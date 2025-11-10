SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Host Trader 2
Dai Thanh Le

Host Trader 2

Dai Thanh Le
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 12%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
776
Profit Trade:
554 (71.39%)
Loss Trade:
222 (28.61%)
Best Trade:
105.33 USD
Worst Trade:
-138.56 USD
Profitto lordo:
5 481.50 USD (1 361 775 pips)
Perdita lorda:
-4 099.46 USD (1 116 253 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (148.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.78 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
343 (44.20%)
Short Trade:
433 (55.80%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
9.89 USD
Perdita media:
-18.47 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-102.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.35 USD (5)
Crescita mensile:
976.86%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
240.35 USD (36.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.19% (240.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 728
BTCUSD 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 124
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 169K
BTCUSD 76K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.33 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +148.78 USD
Massima perdita consecutiva: -102.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati