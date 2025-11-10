SegnaliSezioni
Wanamran Waemama

Runscalping

Wanamran Waemama
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
4.30 USD
Worst Trade:
-17.17 USD
Profitto lordo:
8.50 USD (83 pips)
Perdita lorda:
-18.91 USD (18 355 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
100.71%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-2.60 USD
Profitto medio:
4.25 USD
Perdita media:
-9.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.29 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.41 USD
Massimale:
17.71 USD (45.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.86% (17.29 USD)
Per equità:
34.33% (13.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDb 2
#ETHUSDr 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDb 7
#ETHUSDr -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDb 83
#ETHUSDr -18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.30 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.50 USD
Massima perdita consecutiva: -17.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.10 09:05
Share of trading days is too low
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.