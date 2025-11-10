- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
55 (93.22%)
Loss Trade:
4 (6.78%)
Best Trade:
6.12 USD
Worst Trade:
-11.69 USD
Profitto lordo:
42.70 USD (65 590 pips)
Perdita lorda:
-18.63 USD (34 382 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (15.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.57 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
83.90%
Massimo carico di deposito:
6.54%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
32 (54.24%)
Short Trade:
27 (45.76%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-4.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.69 USD (1)
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.69 USD (1.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (11.69 USD)
Per equità:
0.82% (8.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|EURUSD
|13
|BTCUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|190
|BTCUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.12 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.57 USD
Massima perdita consecutiva: -11.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
โหมดเอาจริง
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
16%
59
93%
84%
2.29
0.41
USD
USD
1%
1:200