- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
19.93 USD
Worst Trade:
-4.51 USD
Profitto lordo:
45.76 USD (562 pips)
Perdita lorda:
-4.51 USD (70 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (37.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
37.49%
Massimo carico di deposito:
6.34%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
9.15
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
10.15
Profitto previsto:
4.58 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.51 USD (1)
Crescita mensile:
4.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.51 USD (0.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (4.51 USD)
Per equità:
5.20% (39.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|4
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|20
|NZDJPY
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|53
|AUDUSD
|46
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|23
|GBPUSD
|202
|NZDJPY
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.93 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.72 USD
Massima perdita consecutiva: -4.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 187
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 18
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 21
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
XMGlobal-MT5 11
|0.05 × 20
|
XMGlobal-MT5 8
|0.07 × 28
|
XMGlobal-MT5
|0.12 × 33
|
XMGlobal-MT5 12
|0.13 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.19 × 27
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.24 × 87
|
GTioMarketsPty-Live
|0.25 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 454
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
Ava-Real 1-MT5
|0.61 × 23
