Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
13.16 EUR
Worst Trade:
-5.69 EUR
Profitto lordo:
15.37 EUR (1 777 pips)
Perdita lorda:
-5.87 EUR (657 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (13.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
13.16 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
3.17 EUR
Profitto medio:
7.69 EUR
Perdita media:
-5.87 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-5.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.69 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.66 EUR
Massimale:
5.69 EUR (5.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
