- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
12 (34.28%)
Loss Trade:
23 (65.71%)
Best Trade:
60.86 USD
Worst Trade:
-15.88 USD
Profitto lordo:
610.14 USD (61 163 pips)
Perdita lorda:
-343.79 USD (34 258 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (181.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.30 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
35 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
7.61 USD
Profitto medio:
50.85 USD
Perdita media:
-14.95 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-104.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.76 USD (7)
Crescita mensile:
532.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
138.84 USD (60.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.03% (138.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|266
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|27K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.86 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +181.30 USD
Massima perdita consecutiva: -104.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
