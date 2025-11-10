SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ignatius77
Ignasius Bayu Purnomo

Ignatius77

Ignasius Bayu Purnomo
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
12 (34.28%)
Loss Trade:
23 (65.71%)
Best Trade:
60.86 USD
Worst Trade:
-15.88 USD
Profitto lordo:
610.14 USD (61 163 pips)
Perdita lorda:
-343.79 USD (34 258 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (181.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.30 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
35 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
7.61 USD
Profitto medio:
50.85 USD
Perdita media:
-14.95 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-104.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.76 USD (7)
Crescita mensile:
532.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
138.84 USD (60.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.03% (138.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 266
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 27K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.86 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +181.30 USD
Massima perdita consecutiva: -104.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal
Non ci sono recensioni
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati