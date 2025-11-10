- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
57.32 USD
Worst Trade:
-22.30 USD
Profitto lordo:
197.94 USD (19 793 pips)
Perdita lorda:
-43.42 USD (4 341 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (146.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.58%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
3.56
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.56
Profitto previsto:
22.07 USD
Profitto medio:
39.59 USD
Perdita media:
-21.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-43.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.42 USD (2)
Crescita mensile:
15.54%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.42 USD (4.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (43.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +57.32 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +146.54 USD
Massima perdita consecutiva: -43.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
start 2025
Non ci sono recensioni
