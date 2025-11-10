- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
39 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
26.47 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
457.20 USD (4 571 614 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
39 (457.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
457.20 USD (39)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
106.14%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
39 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
11.72 USD
Profitto medio:
11.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|457
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|4.6M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +457.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
MEF
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
307%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
1
100%
39
100%
100%
n/a
11.72
USD
USD
0%
1:200