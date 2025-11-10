- Crescita
Trade:
60
Profit Trade:
58 (96.66%)
Loss Trade:
2 (3.33%)
Best Trade:
37.00 USD
Worst Trade:
-52.00 USD
Profitto lordo:
506.90 USD (5 592 pips)
Perdita lorda:
-54.55 USD (1 080 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (409.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.50 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
86.78%
Massimo carico di deposito:
31.77%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
8.70
Long Trade:
3 (5.00%)
Short Trade:
57 (95.00%)
Fattore di profitto:
9.29
Profitto previsto:
7.54 USD
Profitto medio:
8.74 USD
Perdita media:
-27.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-52.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.00 USD (1)
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.00 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (52.00 USD)
Per equità:
29.40% (1 603.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|452
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|3.61 × 18
|
LiteFinanceVC-Live-02
|4.25 × 4
|
ECMarkets-Live02
|10.50 × 2
Non ci sono recensioni
