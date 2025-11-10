SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD Pramiding Trader
Noh Seonggwan

GOLD Pramiding Trader

Noh Seonggwan
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 85%
CMGAustraliaPtyLtd-US10-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 624
Profit Trade:
3 739 (66.48%)
Loss Trade:
1 885 (33.52%)
Best Trade:
339.20 USD
Worst Trade:
-900.75 USD
Profitto lordo:
40 278.12 USD (2 031 001 pips)
Perdita lorda:
-37 750.90 USD (2 118 349 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (55.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 314.42 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
85.25%
Massimo carico di deposito:
2.01%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
541
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
2 921 (51.94%)
Short Trade:
2 703 (48.06%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
10.77 USD
Perdita media:
-20.03 USD
Massime perdite consecutive:
63 (-25.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 911.92 USD (5)
Crescita mensile:
44.84%
Previsione annuale:
544.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.24 USD
Massimale:
1 911.92 USD (33.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.96% (1 911.92 USD)
Per equità:
1.35% (68.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecn 5399
EURUSD.ecn 191
GBPUSD.ecn 34
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecn 2.5K
EURUSD.ecn -18
GBPUSD.ecn 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecn -86K
EURUSD.ecn -1.4K
GBPUSD.ecn 408
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +339.20 USD
Worst Trade: -901 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.71 USD
Massima perdita consecutiva: -25.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMGAustraliaPtyLtd-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

https://cafe.naver.com/inmakpower


Non ci sono recensioni
2025.11.10 03:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
