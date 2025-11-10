- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
36.79 USD
Worst Trade:
-51.92 USD
Profitto lordo:
90.74 USD (9 183 pips)
Perdita lorda:
-116.65 USD (11 582 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (29.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.39 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
55.99%
Massimo carico di deposito:
2.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-2.16 USD
Profitto medio:
12.96 USD
Perdita media:
-23.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-80.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.90 USD (3)
Crescita mensile:
-6.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.55 USD
Massimale:
80.90 USD (17.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.14% (4.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.79 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +29.35 USD
Massima perdita consecutiva: -80.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live25
|12.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
suport:
https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh
