Trade:
292
Profit Trade:
191 (65.41%)
Loss Trade:
101 (34.59%)
Best Trade:
14.01 USD
Worst Trade:
-21.26 USD
Profitto lordo:
164.88 USD (1 031 407 pips)
Perdita lorda:
-202.06 USD (1 263 291 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (4.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.53 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
163 (55.82%)
Short Trade:
129 (44.18%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.83 USD (2)
Crescita mensile:
-16.29%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.34 USD
Massimale:
48.72 USD (45.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|192
|USTEC
|90
|XAUUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-28
|USTEC
|1
|XAUUSD
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-237K
|USTEC
|6K
|XAUUSD
|-785
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Best Trade: +14.01 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.98 USD
Massima perdita consecutiva: -8.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.76 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
Personal Watching.
USTEC V2 system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.
5% risk.
From 2025-11-10, before tested other system.
