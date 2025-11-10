SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / USTEC V2 Tickmill 140 testing
Qi Kai Fan

USTEC V2 Tickmill 140 testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
191 (65.41%)
Loss Trade:
101 (34.59%)
Best Trade:
14.01 USD
Worst Trade:
-21.26 USD
Profitto lordo:
164.88 USD (1 031 407 pips)
Perdita lorda:
-202.06 USD (1 263 291 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (4.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.53 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
163 (55.82%)
Short Trade:
129 (44.18%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.83 USD (2)
Crescita mensile:
-16.29%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.34 USD
Massimale:
48.72 USD (45.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 192
USTEC 90
XAUUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -28
USTEC 1
XAUUSD -10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -237K
USTEC 6K
XAUUSD -785
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.01 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.98 USD
Massima perdita consecutiva: -8.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.76 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
23 più
Personal Watching.

USTEC V2  system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.

5% risk.

From  2025-11-10, before tested other system.

